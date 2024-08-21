وول مارت تبيع حصتها في جيه.دي دوت كوم بـ 3.6 مليار دولار

المصدر: نيويورك - (د ب أ)

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قالت مصادر مطلعة إن سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة وول مارات حصلت على حوالي 3.6 مليار دولار مقابل بيع حصتها في شركة التجارة الإلكترونية الصينية جيه.جي دوت كوم لتنهي شراكة استمرت 8 سنوات، في ظل تراجع عوائد هذه الشراكة نتيجة التحديات المتزايدة التي تواجه شركات التكنولوجيا الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن وول مارت وهي أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم باعت 144.5 مليون سهم من أسهم الشركة الصينية بسعر 24.95 دولارا للسهم، وهو ما يقل بنسبة 11% عن سعر السهم في البورصة في ختام تعاملات أمس ويقترب من الحد الأدنى للنطاق السعر الاسترشادي للسهم ويتراوح بين 24.85 و 25.85 دولار بحسب تقديرات بلومبرج.

وفي مستهل تعاملات الأربعاء تراجع سعر سهم جيه.دي دوت كوم المدرج في بورصة هونج كونج للأوراق المالية بنسبة 11% ليثير موجة بيع كثيف لأسهم شركات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصينية.

وتعدل وول مارت استراتيجيتها في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث تكافح جيه.دي دوت كوم الشريك طويل الأمد للسلسلة الأمريكية في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب منافسيها التقليديين مثل إمبراطورية التجارة الإلكترونية الصينية علي بابا جروب هولدنجز، وبي.دي.دي هولدنج في مواجهة تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وقال مصدر مطلع إن وول مارت أقامت كيانا ناضجا للتجارة الإلكترونية وتوصيل الطلبات خاصا بها في الصين من خلال كل من سامز كلوب وشركاتها الفرعية وتركز على عروضها الخاصة مما قلل أهمية جيه.دي دوت كوم بالنسبة لها.

في الوقت نفسه تأتي صفقة بيع أسهم جيه.دي دوت كوم في الوقت الذي يتراجع فيه الإنفاق الاستهلاكي في الصين نتيجة أزمة القطاع العقاري وتقلبات السوق والغموض المحيط بآفاق سوق الوظائف.

في المقابل، كانت جيه.دي دوت كوم قد حققت خلال الربع الثاني من العام الحالي نتائج تفوق التوقعات، رغم نمو الإيرادات بنسبة 1.2% فقط ليستمر النمو بأقل من 10% منذ 2022، حيث انخفضت قيمتها السوقية إلى النصف تقريبا منذ بداية العام الماضي.

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