الأسهم اليابانية تتراجع مع ارتفاع الين أمام الدولار

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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تراجع المؤشر نيكاي الياباني الأربعاء مع تأثر أسهم الشركات المحلية بارتفاع الين. وعادت العملة اليابانية إلى الصعود لمستويات 145 مقابل الدولار بعد هبوطها إلى 147.34 الثلاثاء، رغم أن توقف ارتفاع الين ساعد في الحد من خسائر الأسهم في التعاملات الآسيوية بفترة ما بعد الظهر.

وانخفض نيكاي 0.3 بالمئة إلى 37951.8 نقطة عند الإغلاق، بعدما تراجع واحدا بالمئة في التعاملات المبكرة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 2664.86 نقطة.

وتذبذبت الأسهم اليابانية بين المكاسب والخسائر هذا الأسبوع مع تقلب الين.

ويؤثر ارتفاع الين سلبا على أسهم شركات التصدير لأنه يقلل من قيمة الأرباح في الخارج بالين عندما تعيد الشركات هذه الأرباح إلى اليابان.

وسجل الين حوالي 145.74 للدولار عند الإغلاق بعد أن صعد إلى مستوى 144.945 للدولار.

ونزل سهم طوكيو إلكترون 1.4 بالمئة، وانخفض سهما أدفانتست وشين إيتسو للكيماويات نحو اثنين بالمئة لكل منهما.

وارتفع سهم سيفن اند آي هولدينجز 5.8 بالمئة بعد هبوطه الثلاثاء مع استمرار المستثمرين في تقييم اقتراح استحواذ من شركة أليمنتيشن كوش تارد الكندية.

وتراجع سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل بنحو ستة بالمئة ليصبح أكبر خاسر على المؤشر من حيث النسبة المئوية.

وهبط سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.5 بالمئة.

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