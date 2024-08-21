بافيت يبيع 13.9 مليون سهم من حصته في بنك أوف أمريكا

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل وارين بافيت رجل الأعمال الأمريكي بيع أسهم من حصة مجموعته العملاقة «بيركشاير هاثاواي» في بنك أوف أمريكا، حيث باع مجدداً 13.9 مليون سهم من البنك بقيمة 550.7 مليون دولار على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة من التداول، وفقاً لتقرير تنظيمي. وقالت شبكة «سي ان بي سي» الأمريكية أمس إن هذا البيع الأخير أدى إلى خفض حصة بيركشاير هاثاواي في بنك أوف أمريكا إلى 11.9%. طالما أن الحصة تتجاوز 10%، يتعين على بيركشاير الكشف عن معاملات البيع خلال يومي عمل.

واشتهر بافيت بشراء أسهم مفضلة ووثائق ضمان في بنك أوف أمريكا بقيمة 5 مليارات دولار في عام 2011 بعد الأزمة المالية، مما ساعد على تعزيز الثقة بالبنك الذي كان يعاني من خسائر مرتبطة بالرهون العقارية الثانوية. وقد حوّل تلك الوثائق في عام 2017.وكانت بيركشاير قد شهدت موجة بيع استمرت 12 يوماً لأسهم بنك أوف أمريكا في منتصف يوليو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز