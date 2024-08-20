مستثمرو الأسهم الأمريكية يرفعون شعار «عدم المخاطرة»

المصدر: وكالات

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لم تشهد مؤشرات وول ستريت الرئيسة تغيرات كبيرة، الثلاثاء، إذ أحجم المستثمرون عن المخاطرة قبيل نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وخطاب رئيس المجلس جيروم باول في جاكسون هول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

جاء ذلك بعدما شهدت أسواق الأسهم تقلبات حادة مع سعي المستثمرين جاهدين لمواصلة البناء على مسيرة التعافي.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.16 بالمئة . وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 0.24 بالمئة ، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.47% .

وتترقب الأسواق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يوم الجمعة في جاكسون هول بحثاً عن إشارات حول مسار أسعار الفائدة، وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research: يريد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الإشارة إلى أنهم «على قمة المنحنى - وليسوا خلفه».

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