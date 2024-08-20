أوروبا تخفض الرسوم الجمركية على سيارات تسلا المصنعة في الصين

المصدر: دبي - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن تخفض الرسوم الجمركية المقررة على السيارات الكهربائية التي تصنعها شركة تسلا في الصين.

قال الاتحاد الأوروبي إن التعريفة الجمركية المخطط لها على مركبات تسلا المستوردة من الصين ستُخفض إلى 9% من 20.8%.

في يونيو، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض تعريفات جمركية أعلى على واردات السيارات الكهربائية الصينية، والتي وجد أنها تستفيد «بشكل كبير من الإعانات غير العادلة» وتشكل «تهديدًا بالإضرار الاقتصادي» لمنتجي السيارات الكهربائية في أوروبا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عن استنتاج أولي مفاده أن سلسلة قيمة المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الصين «تستفيد من الإعانات غير العادلة» وأعلنت أنه من مصلحة الاتحاد الأوروبي فرض «رسوم تعويضية مؤقتة» على واردات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز