تركيا تنقل ملكية أسهم 12 شركة إلى صندوق الثروة السيادي

المصدر: إسطنبول - (رويترز)

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قررت تركيا نقل أسهم 12 شركة مملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي التركي، وفقاً لقرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية للبلاد الثلاثاء.

ومن بين الشركات التي جرى نقل أسهمها كوزا ألتين وكوزا الأناضول ميتال وإبيك دوجال إنرجي المدرجة في البورصة. ويدير صندوق الثروة أصولاً بأكثر من 300 مليار دولار وفقاً لتقريره لعام 2022.

وقفز سهم شركة كوزا ألتين 8.9 بالمئة، وكسب سهم كوزا الأناضول ميتال 8.1 بالمئة عند فتح بورصة إسطنبول.

وزاد سهم شركة إيبك دوجال إنرجي 9.94 بالمئة إلى 54.2 ليرة بعد القرار، في حين لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر بورصة إسطنبول القياسي.

وفي إفصاح مشترك للبورصة، قالت الشركات إن تداول أسهمها المدرجة في بورصة إسطنبول سيستمر ولن يكون هناك تغيير في وضعها القانوني.

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