أسهم أوروبا تستقر قبيل بيانات اقتصادية من منطقة اليورو

المصدر: عواصم - (رويترز)

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لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا كبيراً، الثلاثاء في ظل إحجام المتعاملين عن الدخول في رهانات كبيرة قبيل بيانات رئيسية من منطقة اليورو، بينما سجل قطاع الطاقة أكبر الخسائر بعد انخفاض أسعار النفط العالمية.

وخلال التداولات، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 514.87 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.21% بعد أن لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة الماضية. كما ارتفع داكس الألماني 0.37% وكاك الفرنسي 0.26%، فيما انخفض فوتسي البريطاني 0.35%.

وسجل قطاع النفط والغاز أكبر الخسائر على المؤشر القياسي بنزوله نحو واحد بالمئة مع انخفاض أسعار النفط الخام وسط تراجع المخاطر الجيوسياسية وضعف الطلب من الصين.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا 0.6 بالمئة بقيادة مكاسب سهم إيه.إس.إم.إل هولدينجز بواقع 1.3 بالمئة.

وتترقب الأسواق بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو والتي من المقرر أن تصدر في 0900 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت أسعار المنتجين الألمان 0.8 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز، بما يتماشى مع التوقعات. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر القياسي السويدي قبيل قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم يوسك بنك 2.1 بالمئة بعد أن أعلن البنك الدنمركي عن نتائج النصف الأول من العام.

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