وول ستريت تستقر والمستثمرون يترقبون خفض الفائدة

المصدر: عواصم - وكالات

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استقرت مؤشرات وول ستريت الرئيسة في أولى جلسات الأسبوع، بعدما سجلت أفضل أداء أسبوعي لها هذا العام، بينما يترقب المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي في جاكسون هول للحصول على أي مؤشرات بشأن خفض أسعار الفائدة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 100 نقطة بما يعادل 0.23 بالمئة، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 8 نقاط أو 0.14%، فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 10 نقاط أو 0.5 بالمئة.

أوروبا تستقر

استقرت الأسهم الأوروبية، أمس، عقب تسجيلها أعلى قفزة أسبوعية في ثلاثة أشهر، وسط ترقب المستثمرين لأسبوع آخر مليء بالبيانات مع التركيز على خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بحثاً عن مؤشرات على مسار خفض سعر الفائدة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5% خلال التداولات، بعدما سجل يوم الجمعة أفضل أداء أسبوعي منذ السادس من مايو. كما ارتفع داكس الألماني بنسبة 0.4%، وفوتسي البريطاني 0.4% وكاك الفرنسي 0.7%.وتصدرت أسهم قطاع الدفاع الخسائر بهبوط أسهم شركة راينميتال وبي.إيه.إي سيستمز وساب إيه.بي وتاليس وليوناردو وداسو أفياسيون ما بين 1.4 و4.3 بالمئة.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر مديري المشتريات في فرنسا وألمانيا وبريطانيا ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات وعدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

اليابانية تتراجع

تراجع المؤشر نيكاي الياباني في ظل ارتفاع الين مقابل الدولار، في حين قفز سهم شركة مبيعات التجزئة سيفن اند آي هولدينجز 23 بالمئة بعد تلقيها عرض استحواذ.وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 1.77 بالمئة عند 37388.62 نقطة، لينهي سلسلة مكاسب دامت خمسة أيام وقادت المؤشر للصعود 8.7 بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير المحللين لدى أوكاسان سيكيورتيز «كان من المتوقع أن ينخفض المؤشر نيكاي هذا الأسبوع بعد ارتفاعه الحاد، لكن مكاسب الين مقابل الدولار خلال الجلسة عجلت بهذا التحرك».

وتراجع الدولار بشكل عام وهبط بقوة مقابل الين على وجه الخصوص في ظل توقعات المتعاملين بأن يظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو نبرة تميل للتيسير النقدي فضلاً عن ترقب خطاب رئيس المجلس جيروم باول المقرر في جاكسون هول.

وخالف سهم سيفن اند آي هولدينجز الاتجاه ليقفز 23 بالمئة إلى أعلى مستوى يومي له، بعد أن أعلنت الشركة، التي تدير سلسلة متاجر سيفن-إليفن في البلاد، تلقيها عرض استحواذ مبدئياً من شركة أليمنتاسيون كوس-تار الكندية.وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.4 بالمئة إلى 2641.14 نقطة، في ظل انخفاض سهم تويوتا موتور 3.06 بالمئة.

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