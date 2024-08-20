أسعار النفط دون 80 دولاراً بسبب مخاوف الطلب الصيني

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية، أمس، مع تأثر معنويات السوق بمخاوف من ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط، في حين يركز المستثمرون على توترات في الشرق الأوسط وهو ما قد يقلل من مخاطر الإمدادات.وخلال التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.2 % إلى 79.55 دولاراً للبرميل.

كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتاً أو 0.2 % إلى 76.52 دولاراً للبرميل.وانخفض الخامان القياسيان نحو 2 % يوم الجمعة الماضي مع تخفيف المستثمرين توقعاتهم بشأن نمو الطلب من الصين، لكنهما أنهيا الأسبوع دون تغيير إلى حد كبير عن الأسبوع السابق بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات الأمريكية الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم وقوة الإنفاق في قطاع التجزئة.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن. إس تريدنج، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية، «المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الطلب في الصين أدت إلى موجة بيع»، مضيفاً أن عاملاً آخر هو اقتراب نهاية موسم ذروة القيادة خلال الصيف في الولايات المتحدة.وأضاف «التوترات في الشرق الأوسط وتصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تشكل مخاطر على الإمدادات، تدعم السوق».

وأظهرت بيانات من الصين أن اقتصادها فقد زخمه في يوليو، مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في تسع سنوات، وتباطؤ الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات البطالة.وأثار ذلك مخاوف بين المتعاملين بشأن تراجع الطلب من الصين، حيث خفضت المصافي بشكل حاد معدلات معالجة الخام الشهر الماضي بسبب ضعف الطلب على الوقود.

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