الترقب يخيم على وول ستريت في انتظار مؤشرات الخفض

المصدر: متابعة - محمود حسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقرت مؤشرات وول ستريت الرئيسة في أول جلسات الأسبوع، بعدما سجلت أفضل أداء أسبوعي لها هذا العام، بينما يترقب المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي في جاكسون هول للحصول على أي مؤشرات بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 100 نقطة بما يعادل 0.23 بالمئة، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 8 نقاط أو 0.14%، فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 10 نقاط أو 0.5 بالمئة.

وتتجه أسواق الأسهم إلى الارتفاع بعد أسبوع مربح وسط فترة متقلبة للأسهم. فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 4% في أفضل أسبوع له منذ عام 2023. وقفز مؤشر ناسداك بأكثر من 5% حيث قادت أسهم التكنولوجيا الانتعاش، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 3%.

وقال جريج ماركوس، المدير الإداري لشركة يو بي إس لإدارة الثروات الخاصة: «لقد تعافى السوق بشكل شبه كامل من المخاوف المبالغ فيها بشأن الركود في وقت سابق من هذا الشهر. ولكننا نتوقع أن تظل التقلبات مرتفعة لبقية العام».

وأضاف ماركوس، «في حين نظل متفائلين بشكل عام، فإننا لا نرى اتجاهاً صاعداً في السوق. فالاقتصاد يتباطأ ومن المرجح أن يكون هناك مزيج من نقاط البيانات الاقتصادية المتضاربة على مدى الأشهر المقبلة، وهو ما من شأنه أن يستمر في هذا الجدل حول الركود».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز