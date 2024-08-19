نيكاي الياباني يتراجع وسط مكاسب الين.. وسهم سيفن اند آي يقفز

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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تراجع المؤشر نيكاي الياباني في ظل ارتفاع الين مقابل الدولار، في حين قفز سهم شركة مبيعات التجزئة سيفن اند آي هولدينجز 23 بالمئة بعد تلقيها عرض استحواذ.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 1.77 بالمئة عند 37388.62 نقطة، لينهي سلسلة مكاسب دامت خمسة أيام وقادت المؤشر للصعود 8.7 بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير المحللين لدى أوكاسان سيكيورتيز «كان من المتوقع أن ينخفض المؤشر نيكي هذا الأسبوع بعد ارتفاعه الحاد، لكن مكاسب الين مقابل الدولار خلال الجلسة عجلت بهذا التحرك».

وتراجع الدولار بشكل عام وهبط بقوة مقابل الين على وجه الخصوص في ظل توقعات المتعاملين بأن يظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو تموز نبرة تميل للتيسير النقدي فضلا عن ترقب خطاب رئيس المجلس جيروم باول المقرر في جاكسون هول.

وفقد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 3.11 بالمئة ليدفع المؤشر نيكاي إلى التراجع. وخسر سهم فانوك لصناعة الروبوتات 3.23 بالمئة.

وخالف سهم سيفن اند آي هولدينجز الاتجاه ليقفز 23 بالمئة إلى أعلى مستوى يومي له، بعد أن أعلنت الشركة، التي تدير سلسلة متاجر سيفن-إليفن في البلاد، تلقيها عرض استحواذ مبدئيا من شركة أليمنتاسيون كوس-تار الكندية.

وقالت سيفن اند آي إنها شكلت لجنة خاصة لمراجعة العرض، لكن اللجنة ومجلس الإدارة لم يتخذا أي قرار.

ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكاي، انخفض 191 سهما وارتفع 22 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4 بالمئة إلى 2641.14 نقطة، في ظل انخفاض سهم تويوتا موتور 3.06 بالمئة.

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