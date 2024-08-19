"المركزي الصيني" يضخ 7.3 مليارات دولار في النظام المصرفي

المصدر: وام

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أجرى بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، اليوم "الإثنين"، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 52.1 مليار يوان "حوالي 7.3 مليارات دولار أمريكي"، وبسعر فائدة 1.7 في المائة.

وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، بحسب وكالة أنباء الصين "شينخوا".

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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