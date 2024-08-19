122 مليار دولار مكاسب 10 أثرياء في أسبوع

المصدر: نيويورك - وكالات

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بعد أسبوع صادم واجهت فيه أسواق المال العالمية، وتحديداً جلسة الاثنين قبل الماضي أو ما أطلق عليه «الاثنين الأسود»، خسائر قاسية، عاد الهدوء والاستقرار إلى الأسواق، إذ تمكن أكبر 10 أثرياء في العالم من تحقيق مكاسب بلغت 122 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير فقط.

وكانت الأسواق المالية العالمية قد تعرضت لهزة عنيفة خلال الأسبوع الماضي بضغط بيانات أمريكية سلبية قلصت آمال التعافي وعززت اتجاه الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على دورة التشديد النقدي وأسعار الفائدة المرتفعة. وتسببت هذه الهزة في خسائر بلغت وفق التقديرات أكثر من 6.4 تريليونات دولار.

خسائر

وبسبب موجة خسائر الأسواق، سجل أكبر 10 أثرياء في العالم خسائر بلغت 83 مليار دولار وفق إحصاء خلال الأسبوع الماضي وعقب خسائر «الاثنين الأسود»، ومع عودة الهدوء تمكن أكبر 10 أثرياء من زيادة صافي ثرواتهم بنسبة 7.7 % بمكاسب إجمالية بلغت 122 مليار دولار. وقفزت ثرواتهم المجمعة من مستوى 1.574 تريليون دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 1.696 تريليون في نهاية تعاملات الأسبوع الجاري.

وبحسب ترتيب قائمة الأثرياء من ناحية الثروة، استقر الأمريكي إيلون ماسك في صدارة قائمة أثرياء العالم بعدما سجلت ثروته ارتفاعاً 3.9 % بمكاسب بلغت قيمتها 9 مليارات دولار، إذ صعدت ثروته من مستوى 230 مليار دولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي إلى 239 مليار دولار في الوقت الحالي.

وفي المركز الثاني جاء الملياردير الأمريكي جيف بيزوس الذي سجلت ثروته ارتفاعاً 8.1 % رابحاً 15 مليار دولار، بعدما قفزت ثروته من مستوى 185 مليار دولار في تعاملات منتصف الأسبوع الماضي إلى 200 مليار دولار في الوقت الحالي.

زوكربيرغ يعود للقائمة

وفي المركز الثالث حل مارك زوكربيرغ مؤسس شركة «ميتا»، صاحبة المنصة الشهيرة «فيسبوك» الذي شهد أكبر خسارة بين أثرياء العالم خلال تداولات العام الجاري وخرج بالفعل من قائمة أكبر 10 أثرياء، لكنه تمكن من العودة مجدداً والصعود إلى الترتيب الثالث خلال عدة أشهر فقط. وخلال تعاملات الأسبوع الأخير فحسب، قفزت ثروته 8.5 % بمكاسب بلغت 15 مليار دولار، بعدما قفزت ثروته من مستوى 176 مليار دولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي إلى 191 مليار دولار في الوقت الحالي.

ورابعاً، حل الملياردير برنارد أرنو الذي شهدت ثروته ارتفاعاً 5.5 % بمكاسب بلغت قيمتها 10 مليارات دولار، إذ قفزت ثروته من مستوى 180 مليار دولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي إلى 190 مليار دولار في الوقت الحالي.

بينما حل الملياردير بيل غيتس في المركز الخامس، حيث ارتفعت ثروته 7.5 % بمكاسب بلغت قيمتها 11 مليار دولار، بعدما صعدت ثروته من مستوى 146 مليار دولار في تعاملات منتصف الأسبوع الماضي إلى 157 مليار دولار في الوقت الحالي.

وفي المركز السادس حل الملياردير الأمريكي لاري أليسون الذي ارتفعت ثروته 8.6 % بمكاسب بلغت 12 مليار دولار، بعدما زادت من مستوى 130 مليار دولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي إلى 142 مليار دولار في الوقت الحالي.

وسابعاً، حل الملياردير ستيف بالمر الذي شهدت ثروته ارتفاعاً 9 % بمكاسب بلغت 12 مليار دولار، إذ قفزت ثروته من مستوى 134 مليار دولار إلى 146 مليار دولار في الوقت الحالي.

وجاء الأمريكي لاري بيغ في المركز الثامن الذي صعدت ثروته 2.8 % بمكاسب بلغت 4 مليارات دولار بعدما ارتفعت ثروته من مستوى 142 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 146 مليار دولار في الوقت الحالي.

وفي المركز التاسع حل الملياردير وارن بافيت، الذي شهدت ثروته خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً 27.5 % بمكاسب بلغت 30 مليار دولار، بعدما زادت من مستوى 109 مليارات دولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي إلى 139 مليار دولار في الوقت الحالي.

وفي المركز العاشر حل الملياردير سيرغي برين الذي ارتفعت ثروته 3 % بمكاسب بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، لتصعد من مستوى 133 مليار دولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي إلى 137 مليار دولار في الوقت الحالي.

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