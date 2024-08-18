45 مليار دولار قيمة ريفولوت البريطانية

المصدر: لندن - وكالات

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قالت شركة التقنية المالية البريطانية «ريفولوت- Revolut»، إنها تقدر قيمتها الآن بنحو 45 مليار دولار بعد صفقة بيع ثانوي للأسهم مع مستثمرين حاليين وجدد.

وقالت «ريفولوت» في بيان: «يعكس هذا التقييم الأداء المالي القوي الذي سجلته الشركة في الأرباع الأخيرة، بالإضافة إلى التقدم المحرز في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية».

وقاد جولة بيع الأسهم كل من شركة كواتيو، ودي1 كابيتال بارتنرز، والمستثمر الحالي تايجر جلوبال.

ولم تكشف الشركة عن القيمة الإجمالية للأسهم المعروضة للبيع، لكن التقييم الجديد لأعمالها يمثل ارتفاعاً حاداً من قيمتها السابقة البالغة 33 مليار دولار، والمسجلة في يوليو 2021.

وقال نيك ستورونسكي، الرئيس التنفيذي للشركة: «يسعدنا أن نوفر الفرصة لموظفينا لتحقيق فوائد النجاح الجماعي، ونحن متحمسون أيضاً للشراكة مع العديد من المستثمرين الذين يشاركوننا رؤيتنا فيما نواصل رحلة إعادة تعريف المشهد المصرفي كما عرفناه».

ويأتي هذا التقييم بعد أسابيع فقط من الموافقة على منح «ريفولوت» ترخيصاً للعمل المصرفي مشروطاً ببعض القيود في المملكة المتحدة، بعد انتظارها ثلاث سنوات منذ التقدم بطلب الترخيص لأول مرة في عام 2021.

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