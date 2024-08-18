تضخم أسعار البيض الأمريكي .. فهل له علاقة بإنفلونزا الطيور

المصدر: واشنطن - وكالات

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ارتفعت أسعار البيض في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يضع العنصر الغذائي الأساسي في المنزل مرة أخرى في دائرة الضوء، حيث يظل المستهلكون قلقين ليس فقط بشأن معدلات التضخم ولكن أيضاً بشأن المستوى المطلق للأسعار.

وزادت أسعار البيض في الولايات المتحدة خلال يوليو للشهر الثالث على التوالي على أساس سنوي، وهو عكس ما حدث في عام من الانخفاضات النسبية.

وارتفعت أسعار المكون الغذائي الحيوي بنسبة 19.1% في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفقاً لبيانات مؤشر أسعار المستهلك، أو CPI، وبالمقارنة، ارتفعت سلة سلع مؤشر أسعار المستهلك بالكامل بنسبة 2.9% فقط خلال الفترة نفسها، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

وأصبح التضخم في أسعار البيض محط اهتمام المستهلكين أثناء فترة وباء كورونا نظراً لانتشاره في الطهي اليومي. كانت الزيادات في أسعار البيض وغيرها من البقالة في صدارة اهتمامات المستهلكين الذين يتصارعون مع ارتفاع التكاليف، مما أدى بدوره إلى الإضرار بمشاعر المستهلكين في السنوات الأخيرة.

لكن الموجة التضخمية الأخيرة تبدو أكثر ارتباطاً بارتفاع بنسبة 8% تقريباً خلال شهر أبريل على أساس شهري، والذي يمكن ربطه بالأنماط الموسمية في إنفلونزا الطيور. كانت هذه أكبر زيادة شهرية منذ ربيع عام 2023.

وقالت محللة أبحاث السوق في مركز تحليل الطلب على الغذاء والاستدامة بجامعة بيرديو، كايتلين هابيل: «نعتقد أن الإجابة المختصرة مرتبطة بإنفلونزا الطيور، ومن المؤسف أن إنفلونزا الطيور عالية المسار استمرت في الوجود».

شهدت إنفلونزا الطيور تفشياً تاريخياً في عام 2022 وارتفعت مرة أخرى في نهاية عام 2023. وقالت هابيل إن عودة ظهور المرض في كولورادو وكاليفورنيا أخيراً أضرت بالإمدادات.

وقالت هابيل إن الطلب على البيض يعتبر «غير مرن»، مما يعني أن المستهلكين يشترون الكمية نفسها عادة بغض النظر عن زيادات الأسعار. ومن ناحية أخرى، أشارت إلى أن المستهلكين عادة لا يخزنون البيض خلال فترات انخفاض التكاليف.

وقالت إن السلع غير المرنة تميل إلى رؤية تغييرات كبيرة في الأسعار بسبب التغييرات الصغيرة في العرض. ويمكن أن يؤكد ذلك على تأثير أي تفشي لإنفلونزا الطيور على الأسعار التي يراها العملاء على أرفف متاجر البقالة.

بالنسبة للمتسوقين، أدى هذا إلى ارتفاع الأسعار. تجاوز متوسط ​​سعر اثني عشر بيضة كبيرة من الدرجة الأولى ثلاثة دولارات في يوليو لأول مرة منذ أكثر من عام، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل.

على الرغم من هذا التسارع، لا تزال الأسعار أقل بنسبة 20% عن المستويات التي شوهدت العام الماضي. ومع ذلك، ارتفع سعر البيض ضمن سلة مؤشر أسعار المستهلك بنحو 42% مقارنة بشهر يوليو 2021.

بالنظر إلى المستقبل، قالت هوبيل إن تحركات الأسعار ستعتمد على حالة إنفلونزا الطيور. لكنها تأمل أن يتمكن المستهلكون من رؤية بعض الراحة مع انخفاض احتمالية حدوث تفشي للمرض في المواسم المقبلة.

وأضافت: «من الصعب معرفة ذلك. كل هذا يتوقف على التأثير في حجم ونطاق إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض».

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