الدين العام لإيطاليا يتجاوز 3.25 تريليونات دولار

المصدر: روما - وكالات

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أعلن بنك إيطاليا أن ديون الإدارة العامة في إيطاليا في يونيو زادت بمقدار 30.3 مليار يورو (33.4 مليار دولار) عن الشهر السابق، لتصل إلى 2948.5 مليار يورو، (3.25 تريليونات دولار) حسب وسائل إعلام إيطالية.

وذكر البنك المركزي أن الزيادة تعكس متطلبات الإدارات العامة (15.3 مليار يورو) ونمو الأصول السائلة للخزانة (13.5 مليار يورو، إلى 45.5 مليار يورو).

وفي الوقت نفسه، قال بنك إيطاليا إن الإيرادات الضريبية في يونيو بلغت 42 مليار يورو، بزيادة قدرها 9.9% (3.8 مليارات يورو) مقارنة بالشهر المعادل في عام 2023.

وأضاف إنه في النصف الأول من عام 2024، بلغت الإيرادات الضريبية 248.8 مليار يورو، بزيادة 7.5% (17.5 مليار يورو) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من ناحية أخرى، لا يزال النمو معتدلاً حيث سجل 0.2% في الربع الثاني، بعد أن خفضت الحكومة توقعاتها للنمو في أبريل إلى 1%، ثم 1.2% في عام 2025.

وفي نهاية يوليو الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً إجراءات بشأن العجز العام المفرط في الميزانية ضد سبع دول أعضاء من بينها إيطاليا.

ووفقاً للاتحاد الأوروبي.. فقد تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقاً لقواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي.

يذكر أن إيطاليا سجلت أكبر عجز في العام الماضي (7.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي) وديونها هي واحدة من أعلى الديون في الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ 137٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

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