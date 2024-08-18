إيلون ماسك: الإنفاق الحكومي المسرف سبب التضخم في أمريكا

المصدر: (نيويورك - سي إن إن)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرى الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك، أن الإنفاق المسرف من الحكومة الفيدرالية الأمريكية هو المتسبب الرئيس في أزمة التضخم التي تشهدها البلاد، داعياً إلى وقف هذا الإنفاق غير المسؤول.

وقال ماسك، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن التضخم ناتج عن إنفاق الحكومة الفيدرالية أكثر مما تكسب، لأنها تطبع المزيد من المال لتعويض الفرق. وأضاف: «لحل التضخم قلل من الإنفاق الحكومي المسرف»، معقباً: «يجب إنفاق أموال الضرائب الخاصة بك بشكل جيد، وليس بشكل سيئ». وكان ماسك قد قال في منشور سابق إن ارتفاع الأسعار (التضخم) ناتج عن الإنفاق الحكومي الزائد، ما يزيد من كمية المال بشكل أسرع من زيادة إنتاج السلع والخدمات.

وأوضح أن الجزء الأكبر من المشكلة يعود للإنفاق الحكومي، مضيفاً: «كان التضخم سيئاً بشكل خاص خلال سنوات جائحة كورونا، إذ كان هناك إنفاق حكومي ضخم على الرغم من انخفاض الإنتاجية بعدما أُجبر الناس على البقاء في منازلهم». وتابع: «يتفاقم هذا الأمر بسبب التنظيم المفرط، ما يمنع السوق من حل حاجة غير مُلباة، على سبيل المثال الإسكان في المناطق ذات الطلب المرتفع».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز