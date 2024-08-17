ملوّن شفاه يضع «ستاربكس» أمام القضاء للمرة الثالثة

المصدر: رويترز

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تواجه شركة سلسلة مقاهي ستاربكس، للمرة الثالثة، دعوى قضائية تتهمها بسرقة فكرة ملوّن وملمّع شفاه بنكهة القهوة.

ورفعت الدعوى شركة بالموتشينو، أمس، أمام محكمة مانهاتن الاتحادية.

وتأتي هذه الدعوى بعد أن رفض قاضٍ اتحادي في سياتل، في يوليو 2023، دعوى سابقة مماثلة لأسباب إجرائية، وهي ثاني دعوى ترفضها محكمة.

ولم يكن لدى ستاربكس، التي تتخذ من سياتل مقراً، أي تعليق فوري.

وقالت بالموتشينو إنها بدأت في تطوير مرطبات الشفاه بنكهة القهوة في عام 2016، وعرضتها في اجتماع عقد في أكتوبر 2018 في مكتب ستاربكس في نيويورك، حيث قدَّمت نماذج أولية ومعلومات سرية أخرى.

وأضافت أن ستاربكس «سرقت» فكرتها التي طورتها بشكل كامل لمرطبات الشفاه من خلال إطلاقها مجموعة من المنتجات بنكهة القهوة في أبريل 2019.

ودفع ذلك شركة بالموتشينو إلى رفع دعوى قضائية سابقة ضد ستاربكس في لوس أنجلوس في أكتوبر 2019.

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