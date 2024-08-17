النفط يهبط دون 80 دولاراً بضغط مخاوف الطلب

المصدر: (لندن - «رويترز»)

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انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين، أمس، وتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية. وتراجع خام برنت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل بعدما طغت مجموعة من المؤشرات القاتمة لشهر يوليو من الصين على تأثير المخاطر الجيوسياسية.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.19 دولار أو 2.70 % إلى 78.85 دولاراً للبرميل خلال التعاملات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.39 دولار أو 3.06 % إلى 75.77 دولاراً للبرميل. وبعدما كان الخامان يتجهان لتسجيل مكاسب أسبوعية، عكسا اتجاههما في جلسة أمس وصار برنت يتجه لخسارة أسبوعية بـ 1 % .بينما يتجه خام غرب تكساس لتراجع أسبوعي بواقع 1.4 %.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الاثنين الماضي توقعاتها للطلب لهذا العام مشيرة إلى ضعف التوقعات في الصين. وقال محلل النفط المستقل جاراف شارما، من المرجح أن تأتي عندما يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قراراً بشأن ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة أم لا في اجتماعه في سبتمبر . كما أسهمت شركة الواحة للنفط الليبية في كبح الأسعار باستئناف التدفقات إلى ميناء السدرة بعد انتهاء أعمال الصيانة في خط أنابيب.

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