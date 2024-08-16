النفط يعزز مكاسبه مع انحسار مخاوف الركود الأمريكي.. والذهب يتوهج

المصدر: (لندن - رويترز)

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واصلت أسعار النفط مكاسبها أمس بعد بيانات اقتصادية أمريكية قد تُهدئ المخاوف من حدوث كساد وشيك في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، لكن استمرار المخاوف حيال تباطؤ الطلب العالمي حد من المكاسب، بينما استعاد الذهب بريقه مع تراجع الدولار وعوائد السندات.

وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع في يوليو، في حين أظهر تقرير آخر زيادة أقل من المتوقع في عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً بما يعادل 1.2 % إلى 80.68 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتاً أو 1.2 % إلى 77.93 دولاراً.

وارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين المزيد من البيانات الأمريكية لتحديث توقعاتهم بعد أن قلص تقرير مهم عن التضخم الآمال في خفض أكبر لأسعار الفائدة في سبتمبر. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2452.69 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات بعد أن سجلت الأسعار أكبر انخفاض منذ السادس من أغسطس أول من أمس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2490.10 دولاراً. وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بعد أن سجل كل منهما أدنى مستوى في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 27.7 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 1.1 % إلى 930 دولاراً، بينما هبط البلاديوم 0.6 % إلى 929.75 دولاراً.

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