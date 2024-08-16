60 مليون دولار غرامة على «تي - موبايل» الأمريكية بسبب البيانات

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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أعلنت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة أنه تم تغريم شركة تي - موبايل يو اس للاتصالات 60 مليون دولار بسبب انتهاكات تتعلق بحماية البيانات.وقالت اللجنة إن الشركة سمحت بالدخول غير المصرح به على بيانات حساسة خلال الفترة من أغسطس 2020 وحتى يونيو 2021، في بعض الحالات. يشار إلى أن تي - موبايل يو اس فرع لشركة دويتشه تيليكوم الألمانية.

وأشارت الشركة إلى أن «عدداً صغيراً» من الطلبات من سلطات التحقيق تأثر، مضيفة إنه لم يحدث أي انتهاك لأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وأن المعلومات كان متاحاً الوصول إليها فقط بين الوكالات الأمنية الأمريكية.يشار إلى أنه ليس من المعتاد أن تفصح لجنة الاستثمارات الأجنبية عن اسم شركة يتم تغريمها، كما أن هذه تعد أعلى غرامة تفرضها حتى الآن. وتم فرض الغرامة هذا العام، على الرغم من أنه لم يتم تحديد التوقيت.

وأوضحت اللجنة أن تي - موبايل يو إس لم تبلغ عن بعض الانتهاكات بسرعة كافية، مما عقد تحقيقاتها.وقالت الشركة في بيان: «منذ أعوام عدة، تعرضنا لمشكلات فنية خلال فترة ما بعد اندماجنا مع شركة سبرينت، مما أثر على المعلومات التي تم مشاركتها من عدد صغير من طلبات المعلومات من جانب وكالات إنفاذ القانون من بين مئات آلاف الطلبات التي نتلقاها سنوياً».

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