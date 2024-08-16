«لينوفو» تسجل أرباحاً ربع سنوية تفوق التوقعات

المصدر: ( بكين - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «لينوفو» الصينية المحدودة، تسجيل أرباح ربع سنوية تفوق التوقعات، مؤكدة بذلك على الآمال بشأن تعافي صناعة الحوسبة بصورة تدريجية، مدفوعة بالإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن «لينوفو» قولها، إن صافي الدخل نما بنسبة 38 % ليصل إلى 243 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو الماضي.

ويأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط ​​تقديري يبلغ 231 مليون دولار. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 20 % لتصل إلى 15.4 مليار دولار.وتعكس النتائج حجم رفع الطلب المتزايد على الخوادم المطلوبة لتطوير الذكاء الاصطناعي، لسوق أجهزة الكمبيوتر، بالمقارنة مع فترة الركود التي سادت بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز