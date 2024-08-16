تراجع صادرات السيارات الكورية 9.1 % في يوليو

المصدر: سيئول - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة الكورية الجنوبية تراجع قيمة صادرات السيارات الكورية بنسبة 9.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 5.4 مليارات دولار خلال يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إن رقم يوليو الماضي لا يزال مرتفعاً، مع الأخذ في الاعتبار تأثير القاعدة؛ حيث نمت قيمة صادرات السيارات بنسبة 15 % في يوليو 2023، لتصل إلى 5.9 مليارات دولار.

وقفزت صادرات السيارات الهجينة بنسبة 56.6 % على أساس سنوي، لتصل إلى 980 مليون دولار في يوليو الماضي. وزادت قيمة صادرات قطع غيار السيارات 9.5 %، إلى 2.2 مليار دولار.من جانب آخر، انخفض الإنتاج المحلي للسيارات 17.6 % إلى 290 ألف وحدة في يوليو الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز