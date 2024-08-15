مبيعات التجزئة الأمريكية ترفع بالأسهم الأمريكية

المصدر: متابعة - محمود حسن

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ارتفعت الأسهم في وول ستريت، الخميس، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في يوليو ارتفاع إنفاق المستهلكين بقدر أكبر من المتوقع، وهو ما هدأ المخاوف من اقتراب حدوث كساد في أكبر اقتصاد على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى بيانات طلبات البطالة التي انخفضت 7 آلاف طلب.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 350 نقطة أو 0.80 بالمئة، كما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 55 نقطة أو 1 بالمئة في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 270 نقطة أو 1.6 بالمئة.

أما بالنسبة إلى الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فقد ارتفع سهم وول مارت بأكثر من 7 % بعدما أعلنت نتائج فصلية قوية، كما ارتفع سهم تسلا بنسبة 6%، وسهم أمازون بنسبة 3.2%، وسهم إنفيديا بنسبة 3% وسهم أبل 1.6%، وسهم شركة تارجت بنسبة 4.2%.

وقال كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في إي-تريد من مورجان ستانلي: «المزيد من البيانات مثل هذه قد تخفف المخاوف من أن الاقتصاد يتجه نحو الركود، وتخفف الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة مما يرغب».

كانت بيانات التضخم المشجعة هذا الأسبوع قد نجحت إلى حد كبير في تبديد مخاوف المستثمرين من الركود قبل سلسلة البيانات الاقتصادية يوم الخميس، وأدت إلى انتعاش الأسهم بعد عمليات البيع العالمية الحادة الأسبوع الماضي.

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