«أبل» تسمح لأطراف ثالثة باستخدام شريحة الدفع الإلكتروني لأول مرة

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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ستبدأ شركة «أبل» في السماح لأطراف ثالثة باستخدام شريحة الدفع الخاصة بجهاز «آيفون» لإتمام المعاملات المالية، وهي خطوة تسمح للبنوك ومقدمي الخدمات الآخرين بالتنافس مع منصة «أبل باي»، بحسب بلومبرغ.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب سنوات من الضغوط من جانب الهيئات التنظيمية، بما في ذلك الجهات التابعة للاتحاد الأوروبي. وقالت «أبل» إنها ستسمح للمطورين باستخدام هذه الشريحة بدءاً من تحديث «iOS 18.1» القادم لنظام تشغيل «آيفون». وتعتمد هذه الشريحة على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لتبادل المعلومات عند اقتراب الهاتف من جهاز آخر.

وسيسمح هذا التغيير لمقدمي الخدمات الخارجيين باستخدام الشريحة للدفع في المتاجر، وسداد تكاليف وسائل النقل، وبطاقات العمل، ومفاتيح المنازل والفنادق، وبطاقات المكافآت. كما ستضيف «أبل» لاحقاً دعماً لبطاقات الهوية الحكومية. وسيصبح بإمكان المستخدمين تعيين تطبيق دفع تابع لطرف خارجي كخيار الدفع الافتراضي بدلاً من «أبل باي».

كانت شركة «أبل» مترددة في إتاحة الشريحة للمطورين، بسبب ما اعتبرته مخاوف أمنية. ومن شأن هذا التغيير أن يهدد أيضاً الإيرادات التي تجنيها الشركة من معاملات «أبل باي»، حيث تحصل على جزء من جميع المدفوعات التي تتم عبر أجهزة «آيفون».

وفقاً للنهج الجديد، ستطلب «أبل» من المطورين دفع «رسوم مرتبطة» لاستخدام الشريحة، والدخول في «اتفاقية تجارية»، حسبما ذكر البيان الصادر أمس.

يضمن هذا أن «المطورين المعتمدين الذين يستوفون متطلبات قطاعية وتنظيمية معينة، ويلتزمون بمعايير الأمان والخصوصية المستمرة من أبل» وحدهم سيتمكنون من الوصول إلى النظام، كما ذكرت الشركة.

وتخطط «أبل» لإطلاق البرنامج في أستراليا، والبرازيل، وكندا، واليابان، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة. ولم تذكر الاتحاد الأوروبي، الذي كان يضغط من أجل هذه الميزة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

من جهة أخرى، أقرت شركة «تينسنت هولدينغز» لأول مرة بأنها تجري محادثات مع «أبل» بشأن تقاسم الإيرادات المتحصلة من ألعاب «وي تشات» الصغيرة الشهيرة، في خطوة مهمة للشركة الصينية المتخصصة في أنظمة تطوير الهواتف المحمولة.

وأبلغ جيمس ميتشل، كبير مسؤولي الاستراتيجية، المحللين خلال إعلان نتائج الأعمال أن الشركة الصينية تستكشف طرقاً للمعاملات المالية داخل التطبيق عبر نظام الدفع «آي أو إس» التابع لشركة «أبل». وسيمكّن مثل هذا التغيير الشركة الأمريكية من البدء في تحصيل حصة من إيرادات الألعاب.

أفادت «بلومبرغ» بأن «أبل» بدأت في تكثيف الضغط على «تينسنت» و«بايت دانس» لإجراء تغييرات جوهرية على التطبيقات الأكثر شعبية في الصين. طالبت صانعة أجهزة «آيفون» في الأشهر الأخيرة الشركتين بإغلاق الثغرات التي يستخدمها منشئو التطبيق لتوجيه المستخدمين إلى أنظمة الدفع الخارجية، والالتفاف على عمولة «أبل» النمطية البالغة 30%، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

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