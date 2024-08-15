نتائج «وول مارت» الفصلية تتجاوز التوقعات

المصدر: نيويورك - وكالات

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ارتفعت الإيرادات الفصلية لشركة «وول مارت» بنحو 5%، واجتذبت متاجر الشركة وموقعها الإلكتروني المزيد من الزيارات وتحسنت المبيعات، وتفوقت الشركة على توقعات «وول ستريت» للمبيعات والأرباح.

وسجلت الشركة في الربع الثاني أرباحاً لكل سهم بواقع 67 سنتاً، مقابل 65 سنتاً متوقعة، وبلغت الإيرادات 169.34 مليار دولار مقابل توقعات بـ 168.63 مليار دولار، ومقارنة مع 161.63 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي،

وانخفض صافي دخل «وول مارت» إلى 4.5 مليارات دولار، أو 56 سنتاً للسهم، في الفترة المكونة من ثلاثة أشهر، والتي انتهت في 31 يوليو، مقارنة بـ 7.89 مليارات دولار، أو 97 سنتاً للسهم، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ارتفعت المبيعات المماثلة لشركة «وول مارت» في الولايات المتحدة بنسبة 4.2% في الربع الثاني، باستثناء الوقود، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، والتي تجاوزت توقعات المحللين، يشمل مقياس الصناعة المبيعات من المتاجر والنوادي المفتوحة لمدة عام على الأقل.

قفزت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 21% على مستوى العالم، و22% في الولايات المتحدة.

وشهدت «وول مارت» مؤشراً واعداً من مبيعات البضائع العامة، مثل مستلزمات العشب والحديقة، إيجابية لأول مرة في 11 ربعاً، وقال إن هذه المبيعات لم ترتفع إلا قليلاً، مع ذلك.

وقالت «وول مارت» إنها تتوقع الآن ارتفاع المبيعات بنسبة 3.75% إلى 4.75% للعام بأكمله، وأن تتراوح الأرباح المعدلة بين 2.35 دولار و2.43 دولار للسهم. كانت قد قالت سابقاً إنها تتوقع أن تكون في الطرف الأعلى أو أعلى قليلاً من إرشاداتها الأولية للعام بأكمله، والتي دعت إلى نمو صافي المبيعات بنسبة 3% إلى 4% وأرباح معدلة للسهم تتراوح بين 2.23 دولار و2.37 دولار.

وتمتلك 10500 متجر تقليدي في الولايات المتحدة، وتعمل في أكثر من 19 دولة كمنصة للتجارة الإلكترونية، هي أكبر سلسلة سوبر ماركت في العالم.

وارتفع سهم الشركة منذ بداية العام وحتى جلسة 14 أغسطس بنسبة 30%.

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