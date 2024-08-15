أسهم أوروبا ترتفع بدعم مراهنات على خفض الفائدة الأمريكية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات الخميس بدعم من بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، كما عززت مكاسب سهم شركة أدميرال البريطانية للتأمين ثقة المستثمرين.

وخلال التداولات صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين ويتجه إلى تسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

كما ارتفع داكس الألماني 0.4% وكاك الفرنسي 0.2%، فيما استقر فوتسي البريطاني دون تغيير.

وسجل قطاع التأمين أكبر المكاسب مدعوماً بقفزة لسهم شركة أدميرال بلغت 10.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التأمين على السيارات والمنازل ارتفاع أرباح النصف الأول قبل احتساب الضرائب 32 بالمئة، وهو ما فاق التوقعات.

وعززت قراءات التضخم المعتدلة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف السنة.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني نما 0.6 بالمئة في الربع الثاني متماشياً مع توقعات خبراء الاقتصاد.

واستقر المؤشر فاينانشال تايمز القياسي.

ومن بين أسهم الشركات الأخرى ارتفع سهم شركة أدين الهولندية للمدفوعات 6.4 بالمئة بعد أن تجاوزت أرباحها الأساسية للنصف الأول التوقعات.

وهوى سهم أورستد 7.2 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة مطورة لمزارع الرياح البحرية في العالم عن نتائج الربع الثاني.

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