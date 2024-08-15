الأسهم اليابانية ترتفع بدعم نمو اقتصادي قوي وتحسن المعنويات

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني الخميس بعد أن أظهرت بيانات نموا اقتصاديا فصليا أفضل من المتوقع وبعد أن أغلقت وول ستريت على ارتفاع الليلة الماضية بدعم من تحسن معنويات المستثمرين على خلفية توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.8 بالمئة عند 36726.64 نقطة ليواصل تحقيق المكاسب لليوم الرابع على التوالي، في حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التداولات على صعود 0.9 بالمئة عند 2600.75 نقطة.

وزادت الأسهم التي تتأثر مباشرة بالأداء الاقتصادي بعد أن أظهرت بيانات نمو الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي أسرع من المتوقع وصل إلى 3.1 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وقفزت أسهم البنوك 2.8 بالمئة لتتصدر مكاسب القطاع، في حين ارتفعت أسهم قطاع شركات الأوراق المالية ومنتجي النفط والفحم 2.7 بالمئة.

وقال كينجي آبي كبير الخبراء الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية إن الأخبار الاقتصادية الإيجابية قدمت دعما في وقت يواصل فيه المستثمرون شراء الأسهم التي سجلت أداء أضعف من المتوقع منذ الشهر الماضي.

وأضاف «أسعار الأسهم اليابانية هبطت منذ منتصف يوليو إلى أوائل أغسطس وهي الآن أقل من قيمتها الحقيقية».

وهوى نيكاي 12.4 بالمئة في الخامس من أغسطس في أكبر انخفاض يومي له منذ «الاثنين الأسود» وسط مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وارتفاع حاد في قيمة الين.

وتمكن المؤشر من تعويض كل الخسائر التي تكبدها من ذلك الهبوط لكنه لا يزال بعيداً عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 42426.77 نقطة الذي سجله في 11 يوليو.

كما قدمت وول ستريت بعض الدعم للمؤشر نيكاي. وأغلقت الأسهم الأمريكية في جلسة الأربعاء على ارتفاع بعد أن طمأنت بيانات جديدة للتضخم المستثمرين إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسهم، قفز سهم فاست ريتيلينج 2.1 بالمئة لتقدم أكبر الدعم لنيكاي، وتبعه سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق الذي زاد 1.5 بالمئة، ثم سهم سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي الذي تقدم 2.2 بالمئة.

وكان أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على نيكاي سهم مجموعة دينتسو الذي قفز 9.8 بالمئة، تلاه سهم شركة سوسيونكست الذي صعد 7.9 بالمئة ثم سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة الذي زاد 7.4 بالمئة.

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