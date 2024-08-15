الاقتصاد البريطاني يرفض عودة الركود وينمو 0.6% في الربع الثاني

المصدر: لندن - (رويترز)

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أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني نما 0.6 بالمئة في الربع الثاني بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد ويبني على التعافي السريع الذي بلغ 0.7 بالمئة في الربع الأول بعد ركود ضحل في النصف الثاني من عام 2023.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في يونيو وحده، وهو ما يتماشى أيضا مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز، وعلى أساس سنوي ارتفع 0.7 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، كان الاقتصاد أكبر بنسبة 0.9% في الربع الثاني، مقابل توقعات بنسبة 0.8%.

وسجل الاقتصاد البريطاني نموا طفيفا ولكنه ثابت تقريبا كل شهر حتى الآن هذا العام، حيث خرجت المملكة المتحدة من ركود. وكان الناتج المحلي الإجمالي ثابتا أيضا في أبريل، عندما أدى الطقس الرطب إلى تثبيط مبيعات التجزئة وناتج البناء.

ورفع بنك إنجلترا في بداية هذا الشهر توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1.25 بالمئة من 0.5 بالمئة بسبب بداية أقوى من المتوقع لهذا العام وتوقع نموا 0.7 بالمئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو حزيران.

وسجل الاقتصاد البريطاني نموا بطيئا منذ جائحة كوفيد-19، إذ نما 2.3 بالمئة فقط في الفترة بين الربع الرابع من عام 2019 والربع الثاني من عام 2024.

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