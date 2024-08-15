تقارير التضخم تنعكس إيجابياً على الأسهم العالمية

المصدر: عواصم - رويترز

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استقرت الأسهم في وول ستريت، أمس، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم ينحسر وفق المتوقع، مما يعزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ دورة التيسير النقدي في الشهر المقبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 34.9 نقطة أو 0.09 % إلى 39800.59 نقطة. واستقر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند مستوى 5442.36 نقطة دون تغيير في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 40 نقطة أو 0.23 %.

أوروبا

وارتفعت الأسهم الأوروبية، حيث صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال التداولات 0.4 %، ليتداول بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين. كما ارتفع ستوكس الأوروبي 0.4 % وداكس الألماني 0.11 % وفوتسي البريطاني 0.3 % وكاك الفرنسي 0.44%.

وارتفع سهم يو.بي.إس 1.8 % بعد أن سجل أكبر بنك في سويسرا صافي ربح بلغ 1.14 مليار دولار في الربع الثاني، متجاوزاً بشكل مريح توقعات المحللين. وقفز سهم سترومان 11.3 % بعد أن أعلنت شركة صناعة معدات زراعة الأسنان عن بيع أعمال دكتور سمايل المتخصصة في تقويم الأسنان ورفعت أيضاً توقعاتها للعام بأكمله.

وكسب سهم فلاتر 12.3 % بعد أن رفعت أكبر شركة مراهنات عبر الإنترنت في العالم توقعاتها للعام بأكمله بعد أداء جاء أفضل من المتوقع في الربع الثاني. وارتفع المؤشر الفرعي لشركات السفر والترفيه بنحو 4 %.

اليابان

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني وسط تقييم المستثمرين لأنباء ذكرت أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتنحى عن منصبه في وقت لاحق من العام. وأغلق «نيكاي» مرتفعاً 0.6 % عند 36442.43 نقطة ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 % ليغلق عند 2581.90 نقطة.

وصعد مؤشر نيكاي في البداية بأكثر من 1 % بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن فوميو كيشيدا يعتزم التنحي عن منصب زعيم الحزب الحاكم في سبتمبر، وهو نبأ أكده رئيس الوزراء الياباني في وقت لاحق في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون.

لكن محللين قالوا إن تأثير قرار رئيس الوزراء ترك منصبه على الأسهم سيكون محدوداً. وقالت تشارو تشانانا المحللة الاستراتيجية للسوق العالمية ورئيسة استراتيجية النقد الأجنبي في ساكسو «تراجع شعبيته (رئيس الوزراء) تعني أنه ربما يكون من الممكن تجنب رد فعل سلبي كبير من الأسهم».

وحققت أسهم شركات تصنيع السيارات أفضل أداء، إذ ارتفعت 2.8 % مع مكاسب تجاوزت ثلاثة بالمئة في أسهم تويوتا موتور وهوندا موتور. وارتفعت مجموعة سوفت بنك الاستثمارية الناشئة 1.7 % لتعطي المؤشر نيكاي دفعة أكبر، تلتها وكالة ريكروت هولدينجز للتوظيف 2.5 %.وصعدت شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1 % رغم تراجع أسهم طوكيو إلكترون المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق 0.6 %.

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