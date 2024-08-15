الذهب يزداد بريقاً فوق 2510 دولارات

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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ازداد بريق الذهب، أمس، وارتفع خلال التداولات فوق مستوى 2510 دولارات ووصلت إلى 2512 دولاراً بارتفاع 0.2 %.جاء ذلك بعدما شهد الذهب جلسة متقلبة، بين الارتفاع والانخفاض، مع توخي المستثمرين الحذر حول بيانات التضخم الأمريكية، ومسار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6 % إلى 27.68 دولاراً للأوقية. وخسر البلاتين 0.5 % إلى 931.73 دولاراً. فيما زاد البلاديوم 0.1 % إلى 939.25 دولاراً بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 24 يوليو في الجلسة الماضية.

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