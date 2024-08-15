أرباح «يو.بي.إس» تهوي 96 % في الربع الثاني

المصدر: (جينيف - وكالات)

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أعلنت مجموعة يو.بي.إس جروب المصرفية السويسرية العملاقة أمس، تراجع أرباحها المنسوبة إلى المساهمين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 96 % إلى 1.14 مليار دولار مقابل 27.33 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد 0.34 دولار مقابل 8.51 دولارات خلال الربع الثاني من العام الحالي.وانخفضت أرباح المجموعة قبل حساب الضرائب خلال الربع الثاني إلى 1.47 مليار دولار بانخفاض نسبته 95 % عن الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 27.70 مليار دولار.

ورغم ذلك شهدت وحدة إدارة الثروات الأساسية تدفقات قوية من العملاء، حيث بلغت الأصول الجديدة الصافية 27 مليار دولار خلال هذه الفترة. في الوقت نفسه زادت إيرادات المجموعة السويسرية خلال الربع الثاني بنسبة 25 % إلى 11.90 مليار دولار مقابل 9.54 مليارات دولار خلال العام الماضي، مدفوعة بشكل أساسي.

بإضافة إيرادات بنك كريدي سويس الذي استحوذت عليه المجموعة في العام الماضي. كما بلغت الإيرادات الأساسية ربع السنوية 11.1 مليار دولار مقابل 9.16 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت أرباح نشاط الإقراض خلال الربع الثاني بنسبة 10 % سنوياً إلى 1.54 مليار دولار.

وقالت المجموعة إنها تتوقع تحسناً في مزاج المستثمرين مع زخم مستمر في أنشطة العملاء والصفقات خلال الربع الثالث من العام الحالي. وتتوقع الشركة تحمل نفقات مرتبطة بالتكامل مع كريدي سويس خلال الربع الثالث بقيمة 1.1 مليار دولار. وقال سيرجيو إرموتي الرئيس التنفيذي لـ«يو.بي.إس»: «سنفي بجميع التزاماتنا تجاه المساهمين».

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