أكبر صفقة في 2024.. «مارس» للحلويات تشتري كيلانوفا بـ 36 مليار دولار

المصدر: واشنطن - (د ب ا)

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أعلنت شركة صناعة الحلويات الأمريكية (مارس إنك) موافقتها على شراء شركة كيلانوفا مقابل حوالي 36 مليار دولار في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في الولايات المتحدة خلال العام الحالي.

وقالت الشركتان في بيان إن مارس ستدفع 83.50 دولاراً لكل سهم من أسهم كيلانوفا التي تنتج رقائق البطاطس برينجلز وحلوى إيجو نقدا. ويزيد هذا السعر بنسبة 33 % عن سعر السهم في ختام تعاملات يوم 2 أغسطس الحالي، وهو آخر أيام التداول قبل الكشف عن الصفقة لأول مرة بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعتزم مارس تمويل الصفقة من خلال السيولة النقدية لديها والحصول على قروض جديدة.

وتعهدت مؤسسة دبليو.كيه كيلوج فاوندشن تراست وعائلة جاند أكبر مساهمين في كيلانوفا بحصة إجمالية قدرها 20.7 % بالموافقة على الصفقة المنتظر إتمامها خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأشارت بلومبرج إلى تراجع حجم مبيعات الأغذية المحفوظة، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الاستهلاك العالمي. وتبحث الشركات عن تقديم منتجات مبتكرة والدخول إلى أسواق جديدة لزيادة مبيعاتها في الوقت الذي تراجع فيه الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار.

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