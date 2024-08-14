تباطؤ التضخم في أمريكا إلى 2.9% في يوليو بأفضل من التوقعات

المصدر: واشنطن - وكالات

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تباطأ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة للشهر الرابع على أساس سنوي في يوليو، مما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقد تباطأ التضخم في أمريكا إلى مستويات 2.9% في يوليو من مستوى 3%، وذلك مقابل توقعات باستقراره عند مستويات 3%.

هذا الرقم الجديد لمعدل التضخم والذي يعد الأدنى في أكثر من 3 سنوات، من شأنه أن يعزز الآمال في قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة قريبا.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 بالمئة، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك بعد أن سجلت -0.1 في شهر يونيو.

وتعتبر بيانات التضخم في هذه الفترة شديدة الأهمية، إذ غالباً ما سيبني عليها الفدرالي الأمريكي قراراه بخفض الفائدة بـ 25 أو 50 نقطة أساس.

وبالحديث عن التضخم الأساسي، والذي يستثني الغذاء والطاقة، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين ليصل إلى 3.2% مقابل 3.3% في يونيو، الأمر الذي يتماشى مع التوقعات.

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