اقتصاد منطقة اليورو ينمو 0.3% في الربع الثاني.. موافقاً التوقعات

المصدر: بلومبرغ

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حقق اقتصاد منطقة اليورو نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بنسبة 0.3% متماشياً مع متوقعاً، وهو نفس معدل النمو الذي حققه في الربع الأول، وفق بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية «يوروستات».

وفي ضوء هذه الأرقام يكون النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة خلال الربعين الأول والثاني قد بلغ 0.6%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 0.5% والتي جري تعديلها في الربع الأول.

وعلى الرغم من هذا النمو البطيء، فإن البنك المركزي الأوروبي سيرحب به على الأرجح في ظل التراجعات التي شهدها الإنتاج الصناعي، حيث انخفض 0.1% في يونيو و0.9% خلال مايو. ويبدو أن قطاع الخدمات هو المحرك الأكبر لاقتصاد المنطقة الآن.

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