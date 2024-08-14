22.5 مليار دولار إيرادات أكبر شركة ناشرة للألعاب الإلكترونية في 3 أشهر

المصدر: بكين - بلومبرغ

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تسارع نمو إيرادات شركة «تينسنت هولدينغز» بعد الإصدار الضخم للعبة «دانجون آند فايتر» لأجهزة الهواتف المحمولة، التي ساعدت على حماية أكبر شركة صينية من حيث القيمة من ركود قطاع الألعاب.

ارتفعت إيرادات «تينسنت» بنسبة 8% إلى 161.1 مليار يوان (22.5 مليار دولار) خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالتقديرات التي كانت تشير إلى تسجيلها 161.4 مليار يوان فقط. كما ارتفع صافي الدخل إلى 47.6 مليار يوان، مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى 39.9 مليار يوان.

قالت بلومبرغ: «تمكنت (تينسنت)، أكبر ناشرة للألعاب الإلكترونية في العالم، من السباحة عكس تيار الانكماش الذي شهده قطاع الألعاب خلال الربعين السابقين، بفضل إطلاق اللعبة في الصين خلال مايو الماضي، التي تم إنتاجها بالتعاون مع شركة (نيكسون)».

إضافة إلى ذلك، يسهم تطبيق «وي شات» الشهير في تعزيز نمو الشركة كذلك، من خلال دعم مبيعات الإعلانات والتجارة الإلكترونية والمشتريات عبر الإنترنت.

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