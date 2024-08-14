الأسهم الأوروبية تستبق بيانات التضخم بارتفاع محدود

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء في ظل ترقب المتعاملين لبيانات رئيسية من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، في حين عززت مجموعة من النتائج الإيجابية للشركات شهية المخاطرة.

وخلال التداولات صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة ليتداول بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين.

كما ارتفع ستوكس الأوروبي 0.4% وداكس الألماني 0.11% وفوتسي البريطاني 0.3% وكاك الفرنسي 0.44%.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة زادت بأقل من المتوقع في يوليو، مما عزز وجهة نظر السوق بأن تباطؤ التضخم سيدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة قريبا.

وتترقب الأسواق أيضا بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، بحثا عن إشارات حول وضع أكبر اقتصادات العالم بعد أن دفعت مخاوف التباطؤ الأصول الخطرة لانخفاضات قياسية عالميا في وقت سابق من هذا الشهر.

كما تتركز أنظار المتعاملين على بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، المقرر صدورها الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 2.2 بالمئة بعد شهرين من تسجيل مستهدف بنك إنجلترا البالغ اثنين بالمئة. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 2.3 بالمئة.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم يو.بي.إس 1.8 بالمئة بعد أن سجل أكبر بنك في سويسرا صافي ربح بلغ 1.14 مليار دولار في الربع الثاني، متجاوزا بشكل مريح توقعات المحللين.

وقفز سهم سترومان 11.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة معدات زراعة الأسنان عن بيع أعمال دكتور سمايل المتخصصة في تقويم الأسنان ورفعت أيضا توقعاتها للعام بأكمله.

وكسب سهم فلاتَر 12.3 بالمئة بعد أن رفعت أكبر شركة مراهنات عبر الإنترنت في العالم توقعاتها للعام بأكمله بعد أداء جاء أفضل من المتوقع في الربع الثاني.

وارتفع المؤشر الفرعي لشركات السفر والترفيه بنحو أربعة بالمئة.

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