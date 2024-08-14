الأسهم اليابانية ترتفع لليوم الثالث وسط أنباء عن تنحي رئيس الوزراء

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني الأربعاء وسط تقييم المستثمرين لأنباء ذكرت أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيتنحى عن منصبه في وقت لاحق من العام.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.6 بالمئة عند 36442.43 نقطة ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 بالمئة ليغلق عند 2581.90 نقطة.

وصعد المؤشر نيكاي في البداية بأكثر من واحد بالمئة بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن فوميو كيشيدا يعتزم التنحي عن منصب زعيم الحزب الحاكم في سبتمبر، وهو نبأ أكده رئيس الوزراء الياباني في وقت لاحق في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون.

لكن محللين قالوا إن تأثير قرار رئيس الوزراء ترك منصبه على الأسهم سيكون محدوداً.

وقالت تشارو تشانانا المحللة الاستراتيجية للسوق العالمية ورئيسة استراتيجية النقد الأجنبي في ساكسو «تراجع شعبيته (رئيس الوزراء) تعني أنه ربما يكون من الممكن تجنب رد فعل سلبي كبير من الأسهم».

واقتفت الأسهم اليابانية أثر المكاسب التي حققتها بورصة وول ستريت في جلسة الثلاثاء، بعد أن عزز ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وقالت شانانا إنه على الرغم من أن تقرير التضخم قد يعزز ثقة المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، فإن بيانات مبيعات التجزئة والبيانات المتعلقة بالعمالة المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع لا تزال مهمة.

وأضافت «لا تزال الأسواق تشعر بالقلق إزاء احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، وأي علامات على ضغوط على المستهلكين قد تدعم الين وتؤدي إلى تراجع آخر في الأسهم اليابانية».

وحققت أسهم شركات تصنيع السيارات أفضل أداء، إذ ارتفعت 2.8 بالمئة مع مكاسب تجاوزت ثلاثة بالمئة في أسهم تويوتا موتور وهوندا موتور.

وارتفعت مجموعة سوفت بنك الاستثمارية الناشئة 1.7 بالمئة لتعطي المؤشر نيكي دفعة أكبر، تلتها وكالة ريكروت هولدينجز للتوظيف 2.5 بالمئة.

وصعدت شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق واحداً بالمئة رغم تراجع أسهم طوكيو إلكترون المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق 0.6 بالمئة.

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