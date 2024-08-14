النفط يستقر ويوقف مكاسب 5 جلسات

المصدر: (لندن - رويترز)

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استقرت أسعار النفط أمس، لتكسر سلسلة مكاسب استمرت 5 أيام، مع إعادة تركيز الأسواق على المخاوف بشأن الطلب، بعد أن خفّضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب في 2024 بسبب ضعف التوقعات في الصين. وخلال التعاملات هبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً أو 0.36 % إلى 82 دولاراً، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتاً أو 0.36 % إلى 79.77 دولاراً.

وارتفع خام برنت أكثر من 3 % أول من أمس، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بما يزيد على 4 % وسط توقعات باتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط ما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات.

وسلط خفض توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب العالمي على النفط عام 2024 الضوء على المعضلة التي يواجهها تحالف «أوبك+» الأوسع في زيادة الإنتاج اعتباراً من أكتوبر المقبل. وتترقب الأسواق أيضاً تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم والذي سيعطي قراءة حاسمة عن التضخم.

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