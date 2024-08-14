الذهب إلى مستوى تاريخي فوق 2500 دولار

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب، أمس، إلى مستوى قياسي جديد فوق 2500 دولار للأوقية (الأونصة)، ووصلت إلى مستوى 2508 دولاراً خلال التداولات.

شهدت أسعار الذهب مستويات جديدة أمس بعدما تعرضت لجني أرباح قصير الأمد، حيث ارتفعت بأكثر من 1 % في جلسة أول من أمس.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد «حقق الذهب بداية قوية في الأسبوع على الرغم من تراجعه بشكل معتدل بسبب بعض عمليات جني الأرباح الطفيفة».

وأضاف «ستستفيد الأسعار إذا جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة منخفضة، وهو ما من شأنه أن يجدد الآمال في خفض أسعار الفائدة بشكل حاد في سبتمبر».

وقال ووترر «إذا أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، فقد يدفع هذا سعر الذهب إلى الارتفاع إلى مستوى 2500 دولار».

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 27.67 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 % إلى 933.96 دولاراً، فيما خسر البلاديوم 0.6 % إلى 914.25 دولاراً.

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