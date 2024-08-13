وول ستريت ترحب بأسعار المنتجين.. وسهم ستاربكس يرتفع 10%

المصدر: متابعة ــ محمود حسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعدت الأسهم في وول ستريت، أمس، بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة انحسار ضغوط التضخم، وهو ما يشير إلى بقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مساره لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وارتفع المؤشر داو جونز 100 نقطة أو 0.26 %، كما زاد المؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو 44 نقطة أو 0.80 %، فيما صعد ناسداك 220 نقطة أو 1.3 %.

وارتفعت أسهم ستاربكس بأكثر من 10 ٪ بعد أن عينت سلسلة القهوة الرئيس التنفيذي الحالي لشركة تشيبوتلي برايان نيكول كرئيس تنفيذي جديد لها.

انخفضت أسهم هوم ديبوت بنسبة 1.6 ٪ بعد أن خفضت شركة بيع التجزئة لتحسينات المنازل توقعات مبيعاتها للعام بأكمله.

وقال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي في سكوتيا بنك: «أعتقد أن الأسواق تبتعد عن بيانات الأسعار الأمريكية إلى حد ما، نظراً للتأكيد المتزايد على بيانات الوظائف في بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن». «يمكن أن تؤدي البيانات الخاطئة (الصعودية أو الهبوطية) إلى ردود فعل سوقية أقوى من المعتاد في فترات التقلبات العالية، مثل الآن».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز