الأسهم الأوروبية ترتفع في انتظار البيانات الاقتصادية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً الثلاثاء وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مهمة بحثاً عن إشارات على مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وذلك رغم صدور مجموعة من نتائج الأعمال الضعيفة التي حدت من المكاسب.

وخلال التداولات صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 500.74 نقطة بعدما أنهى الجلسة الماضية على استقرار.

كما ارتفع داكس الألماني 0.3% وفوتسي البريطاني 0.2% وكاك الفرنسي 0.2%.

وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الأجور في بريطانيا تراجع إلى أدنى مستوياته في نحو عامين في الربع الثاني، وهو ما يوفر مؤشراً جيداً لبنك انجلترا (البنك المركزي) على تراجع الضغوط التضخمية، في حين انخفض معدل البطالة على نحو غير متوقع.

وتقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة.

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