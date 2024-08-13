ارتفاع الأسهم اليابانية بقيادة شركات التكنولوجيا وتراجع الين

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني 3.5 بالمئة الثلاثاء، إذ قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بعد أن تلقت معنويات السوق دفعة من تراجع الين مع عودة المتعاملين بعد عطلة رسمية.

وأغلق المؤشر نيكاي عند ذروة الجلسة البالغة 36232.51 نقطة، بعدما ارتفع في آخر 40 دقيقة من التداول. وشهد اليوم تعاملات متقلبة دون وفوق المستوى النفسي عند 36 ألف نقطة، وهو المستوى الذي لم يخترقه المؤشر منذ الثاني من أغسطس.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.8 بالمئة.

وقادت شركة تصنيع معدات الرقائق العملاقة طوكيو إلكترون مكاسب المؤشر نيكاي مرتفعة 6.2 بالمئة. وتلاها سهم شركة تصنيع آلات اختبار الرقائق أدفانتست الذي كسب 7.7 بالمئة.

وارتفع سهم سوني جروب خمسة بالمئة وزاد سهم تويوتا موتور 3.3 بالمئة. وتركز الشركتان على التصدير. ويؤدي تراجع قيمة الين إلى زيادة قيمة المبيعات في الخارج عند احتسابها بالعملة المحلية.

وانخفضت العملة اليابانية بنحو 0.3 بالمئة إلى 147.64 يناً للدولار خلال التداولات، لتواصل التراجع بعد خسارة بواقع 0.4 بالمئة الليلة الماضية.

وكانت أسواق الأسهم اليابانية مغلقة أمس الاثنين احتفالاً بعطلة الأوبون.

وارتفع الين إلى 141.675 مقابل الدولار في الخامس من أغسطس للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية التي جاءت دون التوقعات مخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود. وانخفض المؤشر نيكي إلى 31156.12 نقطة في اليوم نفسه للمرة الأولى منذ ما يقرب من تسعة أشهر.

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