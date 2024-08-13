أسعار الذهب ترتفع فوق 2442 دولاراً

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب، أمس، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل الذي سيقرره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2442.38 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2481.50 دولار.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس، بيانات التضخم، في رأيي ستحدد ما إذا كان سيتم خفض الفائدة 25 أم 50 نقطة أساس. لذا فإن بيانات التضخم ستؤدي إلى بعض التقلبات الأكبر في أسعار الذهب.

وتتوقع السوق حالياً بنسبة 54 % خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفقاً لأداة مراقبة أسعار الفائدة الاتحادية التابعة لمجموعة سي إم ئي.

وخففت محافظة الاحتياطي الاتحادي ميشيل بومان من لهجتها المتشددة المعتادة، مشيرة إلى بعض التقدم «المرحب به» بشأن التضخم في الشهرين الماضيين حتى مع قولها إن التضخم لا يزال «أعلى بشكل غير مطمئن» من هدف البنك المركزي البالغ 2 % وخاضعاً لمخاطر الصعود. وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 27.29 دولاراً للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 923.20 دولاراً. واستقر البلاديوم دون تغيير تقريباً عند 905.00 دولارات.

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