الطلاب في ألمانيا يسدون نقص سائقي قطارات الترام

المصدر: (مانهايم - د.ب.أ)

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تعمل شركات نقل في ألمانيا على مواجهة النقص في عدد الموظفين لديها عبر توظيف طلاب لقيادة قطارات الترام.

وقال متحدث باسم الاتحاد الألماني لشركات النقل: «عدد الموظفين قليل، ويتم بذل كل الجهود للتغلب على هذا النقص».

وتستعين شركة النقل «راين-نيكار» في مانهايم بالطلاب كسائقين مؤقتين، منذ تسعينيات القرن الماضي. ووفقاً للشركة، تم اختصار وقت التدريب من أربعة أشهر إلى شهرين.

وقال مدير الموارد البشرية في الشركة، شتيفن جريم، إن الأجر الأساسي بالساعة لجميع السائقين الطلاب هو 18.56 يورو.

وإجمالاً هناك 17 ألفاً و300 سائق ترام على مستوى ألمانيا.

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