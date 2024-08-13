البتكوين دون مستوى 60 ألف دولار مجدداً

المصدر: (دبي - وكالات)

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تداولت البتكوين تحت مستويات الـ 60 ألف دولار، وذلك ضمن ضغوط بيعية في الأسواق، وخفض شركات تعدين العملات المشفرة من البتكوين.

هذا وتراجعت البتكوين بنحو 4.5% خلال التداولات، لتقترب من الهبوط دون مستويات 58 ألف دولار.

وهبطت القيمة السوقية للعملة المشفرة إلى 1.1 تريليون دولار، وذلك بحسب موقع كوين ماركت كاب.

هذا وكانت البتكوين قد تلقت دعماً كبيراً في الفترة الماضية من تصريحات المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، إذ قال إن الولايات المتحدة لن تبيع خلال فترته أي بتكوين وستحتفظ بها، قبل أن تأتي هزة كبيرة بداية الأسبوع الماضي وتهوي بجميع الأسواق العالمية ومنها العملات المشفرة.

فيما تراجعت عملة الإيثر بمستويات تتجاوز الـ 3%، للتداول دون 2600 دولار. ووصلت القيمة السوقية للعملة المشفرة إلى 312 مليار دولار.

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