أوبك تخفض توقعات الطلب على النفط لأول مرة في 13 شهراً

المصدر: لندن - وكالات

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خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، وذلك للمرة الأولى منذ 13 شهراً.

وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.11 مليون برميل يومياً في 2024، انخفاضاً من توقعاتها الشهر الماضي بنمو قدره 2.25 مليون برميل يوميا، وهو أقل بـ135 ألف برميل يومياً عن كافة توقعاتها السابقة التي تعود إلى يوليو 2023.

وأبقت المنظمة تقديراتها للطلب العالمي على النفط في 2025 كما هي عند 1.8 مليون برميل يومياً دون تغيير عن الأشهر الثلاثة الماضية.

لم تغير المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري، لتبقى عند 2.9% هذا العام و2.9% للعام القادم.

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