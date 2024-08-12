الأسهم الأوروبية ترتفع وسط استعداد المستثمرين لأسبوع حافل بالبيانات

المصدر: عواصم - (رويترز)

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استهلت الأسهم الأوروبية التعاملات، الاثنين، على ارتفاع وسط استعداد المستثمرين لأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة وأوروبا.

وخلال التداولات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة.

وصعد مؤشر قطاع النفط والغاز نحو واحد بالمئة وسط ارتفاع أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي على خلفية انحسار المخاوف من الركود في الولايات المتحدة واستفادة أسعار الخام من التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

كما زاد مؤشر القطاع المالي بنحو واحد بالمئة بدعم من سهم شركة هانوفر ري الذي قفز 6.2 بالمئة بعد أن كشفت شركة إعادة التأمين الألمانية النقاب عن نتائج النصف الأول.

وستكون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أهم البيانات هذا الأسبوع، إذ سترسم اتجاه السياسة النقدية العالمية.

كما ستتصدر بيانات التوظيف والتضخم في المملكة المتحدة وإسبانيا اهتمامات المستثمرين في وقت لاحق من الأسبوع. ومن المقرر صدور بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي وغيرها في منطقة اليورو يوم الأربعاء.

ومن بين تحركات الأسهم البارزة قفز سهم مجموعة بي.تي 6.6 بالمئة بعد أن وافقت شركة بهارتي إنتربرايزس الهندية على شراء حصة تبلغ نحو 24.5 بالمئة من ألتيس بريطانيا أكبر مساهم في شركة الاتصالات.

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