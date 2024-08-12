288 مليار دولار مكاسب العملات الرقمية في أسبوع

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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قفزت القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات المشفرة بنسبة 15.6 % مسجلة مكاسب أسبوعية بلغت 288 مليار دولار، بعد أن صعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1840 مليار دولار خلال تعاملات الأحد الماضي إلى 2128 مليار دولار في تعاملات أمس.

وفي الوقت الذي سجلت فيه «بيتكوين» خسائر بنسبة 0.5 % خلال تعاملات أمس، فقد حصدت مكاسب أسبوعية بنسبة 15.3 % ليجري تداولها عند مستوى 60403 دولارات، كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى 1192 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 56.01 % من إجمال سوق العملات الرقمية المشفرة.

وسجلت «إيثريوم» التي حلت بالمركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة مكاسب يومية 0.2 % لكن مع تراجع أسبوعي 10 % مسجلة مستوى 2629 دولاراً واستقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 316.3 مليار دولار. وجاءت «تيزر» في المركز الثالث بعدما استقر سعرها عند مستوى دولار واحد، فيما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 115.6 مليار دولار.

وفيما حلت «بي أن بي» في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد سجلت مكاسب بنسبة 1.2 % خلال الساعات الماضية مع تراجع 1 % خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند مستوى 521.19 دولاراً. واستقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 76 مليار دولار.

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