هل الاستثمار في عصير البرتقال أكثر جدوى من الذهب؟

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

ت + ت - الحجم الطبيعي

خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت أسعار عصير البرتقال ارتفاعاً غير مسبوق بنسب وصلت إلى 310 %، ما أثار تساؤلات حول خيار الاستثمار الأفضل مقارنة بالأصول الاستثمارية الأخرى، خاصة الذهب، الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 50 % فقط خلال الفترة نفسها.

وتعود أسباب هذا الارتفاع الكبير في أسعار عصير البرتقال إلى عدة عوامل، من أبرزها التغيرات المناخية ومرض تخضير الحمضيات، والتي أثرت سلباً على محاصيل البرتقال في دول رئيسية مثل البرازيل والولايات المتحدة وخاصة ولاية فلوريدا، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب.

من ناحية أخرى، حافظ الذهب على مكانته التقليدية كملاذ آمن للمستثمرين خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة سواء تداعيات جائحة كورونا أو التوترات الجيوسياسية المستمرة حول العالم، ورغم أن نسبة الزيادة في سعر الذهب كانت أقل بكثير من تلك التي شهدها عصير البرتقال، إلا أن الذهب لا يزال يعتبر استثماراً مستقراً وقليل المخاطر.

وبأسعار اليوم، يبلغ سعر عصير البرتقال 4.31 دولارات لكل رطل بارتفاع 30 % منذ بداية العالم الجاري، وبـ 310 % منذ 2019 حيث لم يتجاوز سعر الرطل في تلك السنة الدولار الواحد عند سعر 0.99 دولار، ويتوقع المحللون أن تستمر أسعار عصير البرتقال بالارتفاع على المدى الطويل لتتجاوز 5 دولارات للرطل.

أما سعر الذهب اليوم فهو عند 2394 دولاراً للأونصة بارتفاع نسبته 15 % منذ بداية العام الجاري، وبنسبة 61 % منذ 2019 حيث بلغ سعر الأونصة عندها 1520 دولاراً.

وقد يجد بعض المستثمرين مفارقة غريبة عند الإجابة عن سؤال: هل يجب عليهم الاستمرار في الاستثمار في الذهب كخيار آمن ومضمون على المدى الطويل، أم يجب أن يستفيدوا من الفرص الجديدة التي تقدمها السلع غير التقليدية مثل عصير البرتقال؟ يبدو أن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب تحليلاً دقيقاً للتوجهات السوقية والتغيرات المناخية المستقبلية، إلا أن الأكيد هو أن الأسواق لم تعد تقتصر على الخيارات التقليدية فقط، بل تتطلب استراتيجيات أكثر تنوعاً ومرونة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز